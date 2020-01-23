В России и мире

Эксперт рассказала об опасности нового вида клопов

В России появились клопы, которые устойчивы к традиционным средствам борьбы и чрезвычайно плодовиты. Об этом сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала в эфире Радио Sputnik.

Распознать тропических клопов несложно. На теле человека возникает дорожка из красных зудящих точек. Это укусы «заграничного» клопа. Подцепить его можно не только дома, но и в общественных заведениях, кинотеатре, транспорте.

По словам эксперта, такие клопы могут переносить любую заразу. Следует быть особенно внимательными. «То, что многократно подтверждено, - это гепатит B, но там достаточная коллекция разных возбудителей, в том числе особо опасных. Вирусов много, в том числе находят вирусы всех арбовирусных лихорадок», - отметила Рославцева.

Отмечается, что победить этих паразитов можно только полным уничтожением. Но проблема в том, что появились разные классы органических соединений, к которым эти клопы устойчивы.