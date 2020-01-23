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Опрос показал, что Петров и Нагиев - самые красивые мужчины России, после Путина

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, кого россияне считают самыми привлекательными среди известных мужчин. В открытых опросах экономически активного населения приняли участие по 1000 женщин и мужчин из всех округов России.

Самым привлекательным, по мнению россиян, является президент страны Владимир Путин. Ему отдали предпочтения 19% мужчин и 18% женщин. По сравнению с аналогичными опросами 2012 года, и в опросе среди мужчин, и в опросе среди женщин Путин стал популярнее на 6 процентных пунктов.

Второе место по популярности среди женщин - у актера Александра Петрова (4% опрошенных). Третье место поделили Сергей Лавров и Данила Козловский (по 3% голосов).

У мужчин на втором месте - Дмитрий Нагиев, телеведущий набрал 2%. Среди женщин за Нагиева проголосовали также 2%. Столько же женщин выбрали самым привлекательным Егора Крида (2%).

По сравнению с 2012 годом меньше россиянок считают привлекательным другого представителя телевидения, Ивана Урганта: в 2012 году свои симпатии шоумену отдали 6% женщин, а в 2020 - всего 1%.