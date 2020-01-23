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Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Как пишет РИА «Новости», им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.

Источник: EPA/John G. Mabanglo

Компании не предоставили в срок сведения о локализации баз персональных данных россиян, которые ведомство запросило в конце прошлого года.

В декабре Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за такие нарушения: от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц, от одного до шести миллионов - для юридических.

За повторное нарушение штраф для должностных лиц составит - от 500 до 800 тысяч рублей, для компаний - от 6 до 18 миллионов рублей.