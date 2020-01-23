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Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде Александра Коновалова. Как сообщает «Коммерсант», ранее указом президента от этой должности был освобожден Михаил Кротов. Снятие с поста произошло в связи с переходом на другую работу.

Напомним, что называющий себя «этническим скобарем» Александр Коновалов работал министром юстиции в правительстве Дмитрия Медведева, которое ушло в отставку 15 января. До этого он был полпредом президента в Приволжском федеральном округе.