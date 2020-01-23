В России и мире

В России вступили в силу новые правила увольнения

В России с сегодняшнего дня вступают в силу законодательство, которое меняет правила увольнения работников предприятий. Теперь в последний рабочий день человеку вместе с другими документами должны выдать справку о его трудовой деятельности. Как пишет «Московский комсомолец», в этом документе будут указаны сведения о приеме на работу, перестановках, увольнении.

Напомним, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки. Данное нововведение связано с реализацией этого закона, чтобы у работника оставался на руках печатный документ о трудовой деятельности.

Сами электронные трудовые книжки можно будет оформить на последнем месте работы, в центрах «Мои документы», в Пенсионном фонде, а также на портале госуслуг.