В России и мире

У Ванги нашли пророчество про коронавирус

Известная слепая болгарская предсказательница баба Ванга могла еще в 70-х годах прошлого века предсказать распространение болезни, вызываемой новым типом коронавируса. Правда, как пишет «Московский комсомолец», она считала, что болезнь начнет распространяться из Африка, а не из Китая.

Источник: ru.wikipedia.org

Провидица предрекала, что в первой четверти 21 века человечество столкнется с неким новым вирусным заболеванием. «Заболевание стремительно распространится по всему миру и унесет множество жизней», - отмечала Ванга.

Кроме этого в предсказании болгарской ясновидящей говорилось о том, что создание вакцины против нового заболевания займет не менее года.

Конечно, абсолютно точно утверждать, что речь идет именно коронавирусе, который распространяется сейчас, нельзя. Но с другой стороны, многие эксперты также говорят о сроке в один год для создания вакцины.

Что же касается Африки, то возможно остановить эпидемию вируса 2019-cNoV, который гулял по черному континенту, помогла помощь Билла Гейтса и его супруги Мелинды, которые выделили в фонды чрезвычайной помощи Африке 10 миллионов долларов.