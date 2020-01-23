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Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию РФ

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге. Выступление патриарха на праздновании 11-летия его интронизации процитировал глава синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram.

Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят», - сказал Кирилл, пишет портал «Лента.ру».

Он подчеркнул, что говорит не только о православных. «Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» - задался вопросом патриарх.

По его мнению, вера в Бога - возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность.

Он предложил начать дискуссию о необходимости такой поправки.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал план по изменению Конституции.