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Пять самолетов Минобороны помогут эвакуировать россиян из Китая

Для эвакуации российских граждан из Китая будет задействовано пять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС), на борту которых будут находиться специалисты-вирусологи, сообщили в министерстве обороны РФ.

Там отметили, что использование военных бортов будет способствовать оперативному вывозу наших сограждан из КНР в Россию.

В военном ведомстве подчеркнули, что в самолетах будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии. Специалисты смогут использовать самые современные средства диагностики и индивидуальной защиты. Кроме того, медики берут с собой все необходимые медицинские препараты.

Глава военного ведомства Сергей Шойгу уже распорядился о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан.

Как ранее сообщала «Российская газета», президент РФ Владимир Путин в субботу 1 февраля распорядился привлечь для эвакуации россиян авиацию Минобороны. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эвакуировать бортами ВКС будут российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом.

Российское посольство в Пекине объявило, что уже занимается подготовкой к эвакуации россиян из города Ухань и провинции Хубэй. Сейчас, по официальной информации, в зоне эвакуации находится 341 российский гражданин.