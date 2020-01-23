В России и мире

Китай поблагодарил РФ за помощь и поддержку в борьбе с коронавирусом

Китайский министр иностранных дел Ван И выразил России благодарность от лица страны за оказываемую поддержку и помощь в борьбе против коронавируса, цитирует «Интерфакс».

Как пишет «Газета.ру», министр Ван И отметил, что российская сторона оказывает всю необходимую медицинскую помощь. Также он оценил приглашение делегации экспертов по борьбе с эпидемией в Китае.

«Твердая взаимная поддержка в то время, когда они больше всего нужны друг другу, является замечательной традицией между Китаем и РФ», — отметил он.

Ван И поблагодарил, в частности, президента России Владимира Путина за телеграмму с соболезнованиями. Он подчеркнул, что совместная работа стран свидетельствует о всестороннем стратегическом сотрудничестве и партнерстве, характеризующим новую эру в отношениях стран.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV.