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Европарламент проголосовал за USB Type-C в iPhone

Европарламент проголосовал за принятие единого стандартного разъема зарядки для мобильных устройств. За принятие стандарта проголосовали 582 парламентариев, против высказалось только 40 при 37 воздержавшихся, пишет портал IXBT.COM.

Теперь Еврокомиссия должна разработать регламент для единого зарядника к июлю 2020 года. Пока законодатели не назвали точный стандарт, однако с огромной вероятностью речь идёт о USB Type-C.

Нововведения в европейские законы значительно скажутся на производителях мобильных устройств. В особенности это повлияет на Apple. Если производители смартфонов и планшетов с Android и сами активно переходят на разъём USB Type-C, то Apple сопротивляется и держится за свой фирменный Lightning.

На днях Apple даже разразилась комментарием, высказавшись против инициативы Европарламента. Apple утверждает, что универсальный зарядник «задушит инновации».

Порт Lightning был представлен с запуском iPhone 5, а до этого у смартфонов Apple использовались громоздкие зарядники. Впрочем, подвижки есть и у Apple. В 2018 году был представлен первый мобильный гаджет Apple с разъёмом USB Type-C, им стал iPad Pro. Слухи о переходе iPhone на USB Type-C будоражат умы фанатов уже несколько лет, но пока чуда так и не произошло.