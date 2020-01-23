В России и мире

Глава ВОЗ призвал не паниковать из-за коронавируса

Жителям планеты не стоит паниковать в связи с распространением нового коронавируса, заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус.

«Пока все это (опасность вируса) не так масштабно. Бояться нечего», - сказал он, выступая в Женеве. «Сейчас нет причин для паники», - добавил глава ВОЗ, передает «Интерфакс». При этом он подчеркнул, что, тем не менее, странам мира «следует помнить о риске распространения (заболевания – ред.)» и принимать эффективные меры.

ВОЗ в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. На территории материкового Китая новым типом коронавируса уже заболели порядка 17 тысяч человек, более 360 умерли.