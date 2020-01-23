В России и мире

Стало известно, куда чаще всего уезжают работать россияне

В 2019 году из РФ на заработки уехали более 75 тыс. россиян. Об этом сообщает 66.ru со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ РФ.

Из стран бывшего СНГ оказались популярными для трудовой деятельности - Казахстан (лидер рейтинга) и Узбекистан. В пятерку стран, куда уезжают работать россияне, помимо Казахстана, - ОАЭ, Китай, Германия, Турция.

В 2019 году сообщалось, что количество россиян, готовых насовсем уехать из страны за рубеж, снизилось до 17%, при этом большинство — 61% — никуда уезжать не хотят и это максимум за последние 7 лет. Как сообщал «Левада-центр», среди тех, кому от 18 до 24, хотят уехать 41%.