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Женщину из Таллинского аэропорта доставили в больницу с подозрением на коронавирус

В ночь на среду из Таллинского аэропорта в больницу была доставлена 26-летняя пассажирка, прилетевшая из Гонконга, у которой заподозрили коронавирус, пишет Postimees.

К счастью, она оказалась здоровой. Проведенный в лаборатории Департамента тест наличие коронавируса не выявил.

Скорую помощь она вызвала сама, поскольку, имея симптомы вирусной инфекции верхних дыхательных путей (кашель), она заподозрила, что могла заразиться коронавирусом. Отправившаяся на вызов бригада скорой помощи использовала средства индивидуальной защиты, до выяснения результатов лабораторных исследований пассажирка находилась в Ляэне-Таллинской центральной больнице.

По оценке Европейского центра профилактики и борьбы с заболеваниями (ECDC), риск проникновения болезни в Европейский союз по-прежнему оценивается «от среднего до высокого», а риск дальнейшего распространения по Европе – как низкий, но при условии, что применяются профессиональные методы предотвращения распространения. По оценке Департамента здоровья, риск проникновения инфекции в Эстонию – средний.

По оценке ECDC, высокий риск заразиться у тех жителей Европейского союза, которые сейчас живут или путешествуют в Ухань. В других регионах Китая риск заболеть – средний, но имеет вероятность увеличения.

По возможности Департамент здоровья советует избегать поездок в Китай, особенно в регионы распространения болезни. ВОЗ не советовал вводить ограничения на путешествия и торговлю.

Это первый человек в Эстонии, которому провели анализ на 2019-nCoV. Лаборатория инфекционных заболеваний Департамента здоровья проводит обследования на выявление нового коронавируса 2019-nCoV только по обоснованным причинам, то есть в случае, если у медицинских работников возникло подозрение, что речь идет об инфекционном заболевании.