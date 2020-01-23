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Путин уволил четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал Указ об увольнениях и назначениях в МВД, МЧС и Следственном комитете. Своих должностей лишились главы региональных управлений МВД в Коми, Амурской области, Приморском крае, а также начальник ГУ МЧС по Чечне. Как передает «Коммерсант», Владимир Путин уволил генерал-майора полиции Николая Аксенова с должности начальника управления МВД по Амурской области, генерал-майора полиции Николая Афанасьева с должности начальника управления МВД по Приморскому краю, генерал-майора полиции Виктора Половникова с должности министра внутренних дел по Коми, генерал-лейтенанта внутренней службы Руслана Яхьева с должности начальника ГУ МЧС по Чечне, полковника юстиции Александра Сарафанова с должности замруководителя Главного следственного управления СКР по Московской области.

Напомним, руководителя МВД в Коми Виктора Половникова арестовали в январе по делу о взятке в особо крупном размере.

Кроме того, Владимир Путин Путин провел назначения в федеральных структурах МВД, МЧС и СКР. Руководителем четвертого следственного управления Главного следственного управления СКР стал Виктор Обоскалов, а начальником Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС — Андрей Назаров.

Назначены руководители региональных управлений СКР в Калининградской, Ивановской областях и Татарстане.