В России и мире

Россия направит гуманитарную помощь Китаю

МЧС России отправит в Китай гуманитарную помощь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства.

Речь идет о средствах индивидуальной защиты и медицинских препаратах.

Как стало известно, лайнер с гумпомощью намерены отправить в Китай 8 февраля.

«В соответствии с поручениями президента России Владимира Путина и правительства РФ МЧС начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая», — подтвердил планы российской стороны представитель министерства.

Как отмечает Газета.ру, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 28 553 человека, 565 человек погибли, а 1382 излечились.