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Группу врачей-онкологов уличили в хищении лекарств на 100 млн рублей

Группа московских медиков из онкодиспансера задержана за хищение лекарственных препаратов на сумму более 100 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она рассказала, что подозреваемые, предположительно, занимались хищением и сбытом медикаментов, предназначенных для онкологических больных.

По данным МВД, этим занимались руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей. Они фальсифицировали отчетную документацию, похищали из клиник препараты. Украденное реализовывали через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы.

В ходе обысков было изъято около 3,5 тысячи упаковок медикаментов.

По предварительной информации, материальный ущерб от противоправной деятельности может превышать 100 миллионов рублей, отметила Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 с. 159 УК РФ.