Эксперты назвали Android-приложения, которые лучше удалить

Более двух десятков Android-приложений от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet оказались вредоносными, сообщает РИА Новости.

Специалисты выяснили, что 24 популярные мобильные программы запрашивают слишком много разрешений на доступ к системе, подвергая риску личные данные пользователей. В частности, приложения пытаются получить возможность снимать фото и видео, записывать звук и делать звонки.

В качестве примера эксперты привели приложение Candy Selfie Camera, требующее доступ к данным о местоположении устройства, его состоянию и хранилищам файлов. Программа-диктофон Sound Recorder зачем-то требует доступ к камере.

Признанные вредоносными программы всего скачали 382 миллиона раз. Помимо вышеназванных приложений, в список вошли Super Cleaner, Virus Cleaner 2019, File Manager, Joy Launcher, Turbo Browser, Weather Forecast, Hi VPN, Free VPN, Candy Gallery, Calendar Lite, Super Battery, Hi Security 2019, Net Master, Puzzle Box, Private Browser, Hi VPN Pro, World Zoo, Word Crossy!, Soccer Pinball, Dig it, Laser Break, Music Roam и Word Crush.