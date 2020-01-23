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Актеры сериала «Друзья» снимутся в его продолжении

Актеры американского сериала «Друзья» - Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэтью Перри воссоединятся для съемок специального выпуска - продолжения шоу. Как пишет портал «Известия», об этом сообщил портал Deadline 6 февраля со ссылкой на источник.

Источник: Warner Bros. Television

По данным портала, продолжительность эпизода составит 60 минут, посмотреть его смогут подписчики стримингового сервиса HBO Max, который купил права на «Друзей» за 425 миллиона долларов, пишет RNS. Каждый актер предположительно получит 3 - 4 миллиона за участие в съемках.

Как пишет «Газета.ру», ранее исполнитель роли Чендлера - Мэттью Перри - заявил, что поклонников сериала ждут важные новости. Сервис HBO Max будет запущен в мае 2020 года. Сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 год и выдержал 10 сезонов. В 2018 году Дженнифер Энистон намекала на перезапуск шоу.