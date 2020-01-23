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Россия отправит в Китай 2 млн медицинских масок

Россия отправит 2 млн медицинских масок в Китай, где распространяется эпидемия коронавируса. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

«Мы подготовили на отгрузку в рамках гуманитарной помощи в Китай 2 млн масок», — сказал Мантуров.

Он отметил, что на текущий момент отечественные производители полностью покрывают потребность внутри России на медицинские маски. Их, по данным министра, выпускают по 900 тыс. штук в сутки.

«Эту цифру можем поднять до миллиона. Я думаю, что этот объем будет обеспечивать все потребности на сегодняшний день как аптечного, так и госпитального сегмента», — подчеркнул Мантуров.

Глава Минпромторга считает, что всплеск спроса на медицинские маски у оптовиков и медорганизаций, которые впоследствии вывозили их за пределы страны, был неожиданным.

Однако Мантуров заверил, что чиновники пока не заинтересованы, чтобы вводить какие-либо ограничения в аптечном сегменте.