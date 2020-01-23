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Умер французский писатель Пьер Гийота

В ночь на пятницу, 7 февраля, в возрасте 80 лет скончался французский писатель-романист Пьер Гийота. Об этом сообщил бывший министр культуры и образования Франции Жак Ланг в своем микроблоге в Twitter.

«Я с огромной печалью узнаю об уходе моего дорогого друга Пьера Гийоты. Этот литературный ювелир, настоящий виртуоз, поэт, одержимый словами, был уникальным, решительным и требовательным художником», — написал Ланг.

Как сообщают «Известия», министр культуры Франции Франк Ристер также принес свои соболезнования, добавив, что писатель оставил после себя яркое наследие в национальной литературе, и отметил его мастерское использование французского языка для выражения эмоций «страдания, жизни и красоты тел».

Пьер Гийота родился в 1940 году в городке Бург-Арженталь. Самые известные произведения писателя, «Могила для 500 000 солдат» (1967) и «Эдем, Эдем, Эдем» (1970), критиковались за изобилие откровенных сцен, повышенный интерес к насилию и за исследования пределов человеческой природы.

В 2018 году Гийота стал лауреатом престижной литературной премии Медичи за поэтическую автобиографию «Идиотия». Ранее он был номинирован в 1970 году за роман «Эдем», но награду не получил.