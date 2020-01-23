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Учительница объяснила школьникам правила грамматики с помощью матерных фраз

В Уссурийске учительница школы №14 объяснила детям правила русского языка на примере нецензурной фразы. Прокуратура Приморского края 7 февраля по факту произошедшего начала проверку. Ранее в СМИ появились кадры, на которых запечатлено, как на уроке русского языка учительница приводит детям в пример нецензурные выражения.

В частности, учеников даже вызывали к доске, где перед всем классом им предстояло разобраться, насколько был неправ, употребляя матерную фразу в адрес одноклассника: не только по моральным соображениям, а с точки зрения грамматики.

Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей. Кроме этого, будет дана оценка организации профилактической работы в учреждении.

По данным ряда СМИ, родители пожаловались на учительницу директору, однако тот не уволил ее, а сделал устный выговор. Тогда жаждущие возмездия отдельные родительницы подали жалобу в вышестоящие инстанции.