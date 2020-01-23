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Гусман, Петросян и Сябитова назвали размеры своих пенсий

Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал, какую пенсию получает. По его словам, пенсия у него ниже, чем у телеведущей Елены Ханги, получающей 23 тыс. рублей. Он отметил, что о пенсии разговаривать не привык и что у него есть и другие источники дохода, пишет teleprogramma.pro.

Размер своей пенсии озвучил и юморист Евгений Петросян. «У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей», — цитирует его издание. По словам артиста, выплат ему «хватает на все расходы».

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова не может похвастаться таким пособием. У нее всего 14 тысяч рублей.

В сентябре стало известно, что Алла Пугачева благодаря надбавке за звание народной артистки СССР получает пенсию в размере 47 тыс. рублей.

Своеобразным лидером является актер Станислав Садальский. Его размер пенсии — 50 тысяч рублей. Правда, большую часть из этих денег он получает за звание заслуженного артиста России.