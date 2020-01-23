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Путин обновил состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Президент России Владимир Путин утвердил состав совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего в состав совета вошли 38 человек. Помимо президента, в составе значатся глава правительства Михаил Мишустин, а также помощник президента, экс-глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

В совет, в том числе, входят заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Юрий Борисов, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, а также глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Также утвержден состав президиума совета, в него вошли Мишустин, Белоусов, Орешкин, а также временно исполняющий обязанности главы департамента организации проектной деятельности аппарата правительства Дмитрий Некрасов. Всего президиум насчитывает 18 человек.

Напомним, во исполнение нового майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Их планируется реализовать до 2024 года, общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Как сообщает ТАСС, совет при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам (до июля 2018 года - по стратегическому развитию и приоритетным проектам) был образован в 2016 году для обеспечения взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и с реализацией приоритетных проектов. Для решения текущих вопросов деятельности совета был сформирован его президиум под руководством премьер-министра РФ. Предыдущее заседание президиума прошло 1 апреля, его темой стала реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».