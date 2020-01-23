В России и мире

Ошибки и непрофессионализм российских врачей косвенно приводят к осложнениям у 70 тысяч пациентов в год - Минздрав

Ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 тысяч пациентов в год, заявил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет Интерфакс.

«Мы теряем - я не буду целенаправленно называть цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам и неблагоприятным, есть официальная статистика по фонду - но это, фактически, на сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжелыми осложнениями, это более 70 тысяч человек в год», - сказал он на заседании совета ректоров медицинских вузов.

Мурашко привел несколько примеров летальных ошибок медиков. «От использования лидокаина в год погибает не менее 25 человек. Это просто лидокаин. За последние пять лет мы потеряли порядка 80 человек. Мы сейчас проходили - скорая помощь, каталки. При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1-2 человека, или получают тяжелые увечья. Из-за неправильной эксплуатации каталок», - сказал он.

В качестве еще одного аргумента министр привел в пример увиденное им видео из роддома, где персонал оказывал экстренную помощь новорожденному. «Совершенно четко видно, насколько персонал безграмотно действует в критической ситуации», - отметил Мурашко.

Он добавил, что перечисленные им факты говорят о том, что безопасность медицинской помощи в России «стала ключевым звеном, в том числе, снижения смертности».

В связи с этим глава Минздрава попросил в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медпомощи, ее качества, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами.

Мурашко также заявил о кадровых проблемах в регионах - от главного врача до главы местного минздрава. «Сегодня проблема - найти главного врача. Реальная. Проблема - найти грамотного руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ. Они меняются на сегодняшний день - я уже перестал запоминать! - в некоторых регионах за два года поменялось пять человек. Причем ни один вновь приходящий абсолютно не становится лучше предыдущего», - сказал министр.

По его словам, едва новый руководитель успевает вникнуть в повестку, его снова меняют, приходит следующий. «Если мы потеряем определенные позиции руководства, начиная с медицинской организации - завотделением - и (заканчивая) органом исполнительной власти субъекта, к сожалению, ничего в результате не достигнем», - отметил Мурашко.

Кроме того, глава Минздрава отметил, что российским медикам не хватает коммуникативных навыков, позволяющих выстроить общение с пациентами. По его словам, врачи не могут наладить контакт и нормальное взаимодействие с пациентом. «Это рождает в том числе жалобы», - констатировал Мурашко.