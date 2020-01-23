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Илон Маск и Павел Дуров активно троллят WhatsApp из-за проблем с безопасностью

Миллиардер Илон Маск, известный своим чувством юмора и любовью к мемам, решил потроллить WhatsApp, заявив о том, что он идет в комплекте с «бесплатным взломом телефона». Публикацию главы Tesla не замедлил ретвитнуть к себе на страницу создатель Telegram Павел Дуров, который уже второй год подряд призывает всех отказаться от использования «зеленого» мессенджера из-за серьезных проблем с безопасностью, пишет Газета.ру.



Рисунок из твиттера Илона Маска

Глава Tesla и Space X Илон Маск поделился со своими подписчиками новостью о том, что в скором времени в наборе эмодзи появится протез руки. Он опубликовал в своем Twitter-аккаунте изображения того, как будет выглядеть роботизированный эмодзи в гаджетах разных компаний - Apple, Google, Microsoft и Samsung, а также в мессенджере WhatsApp.

«Последний идет в комплекте с бесплатным взломом телефона», - пошутил Маск. Эта ремарка миллиардера относится к недавним сообщениям о проблемах с безопасностью мессенджера.

Так, в январе 2020 года стало известно, что смартфон основателя Amazon Джеффа Безоса был взломан с помощью вредоносного сообщения в мессенджере WhatsApp. Хакерская атака на Безоса была осуществлена с целью получить доступ к конфиденциальному контенту в его телефоне.

Сообщается, что зараженный файл использовал уязвимость в WhatsApp, которая была обнаружена весной 2019 года - тогда появилась информация о том, что злоумышленники устанавливали на смартфоны жертв шпионское программное обеспечение, воспользовавшись дырой в безопасности мессенджера. Вскоре после освещения этой проблемы в СМИ, WhatsApp выпустил патч, защищающий от этой уязвимости. Однако, на момент взлома на устройстве Безоса этого патча не было, поэтому содержимое его смартфона стало добычей злоумышленников.

Интересно, что твит Маска с троллингом WhatsApp опубликовал на свой странице глава Telegram Павел Дуров, известный своей критикой в адрес конкурента.

В мае прошлого года, когда стало известно о шпионском скандале, Дуров выложил большой пост под заголовком «Почему WhatsApp никогда не будет безопасным», призывая всех удалить мессенджер, принадлежащий Facebook.

«Мир шокирован новостями о том, что WhatsApp превращает любой телефон в жучок. Все, что находится на вашем смартфоне, включая фотографии, электронные письма и сообщения, было доступно злоумышленникам только потому, что вы установили себе WhatsApp. Меня же эти новости не удивили. В прошлом году WhatsApp пришлось признать, что они столкнулись с похожей проблемой - видеозвонок с помощью мессенджера позволял хакеру получить доступ ко всем вашим данным», - заявил Дуров.

«Каждый раз, когда WhatsApp устраняет критическую уязвимость в приложении, на нее месте появляется новая. Все их проблемы с безопасностью очень удобны для проведения слежки, так как они работают как бэкдоры», - продолжил руководитель Telegram.

При этом Дуров отметил что WhatsApp и владеющая им Facebook могли быть вынуждены установить бэкдоры в свои приложения по указанию ФБР.

В ноябре прошлого года Дуров выложил другую публикацию со словами «я предупреждал».

«В мае я предупреждал, что бэкдоры в WhatsApp будут появляться снова и снова, и одна серьезная проблема с безопасностью будет следовать за другой, как это было и раньше. На этой неделе в WhatsApp был найден новый бэкдор. Как и бэкдоры в WhatsApp до него, он сделал все данные на вашем телефоне уязвимыми перед хакерами и спецслужбами. Все, что нужно было сделать хакеру, это отправить вам видео - и все ваши данные попадали в руки злоумышленника», - сообщил Дуров.

По словам создателя Telegram, WhatsApp не только не может защитить переписку своих пользователей, но и ведет себя как троянский конь, который постоянно следит за владельцем устройства. Как считает Дуров, все дело в том, что Facebook, купивший WhatsApp в 2014 году за $19 млрд, участвовал в программах слежки задолго до приобретения мессенджера, поэтому «было бы наивно полагать», что компания поменяет свою политику после сделки.