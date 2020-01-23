В России и мире

В Таиланде военнослужащий убил дюжину человек и захватил заложников в торговом центре

На северо-востоке Таиланда военный открыл стрельбу, в результате которой есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает РБК. По данным издания, при стрельбе погибли по меньшей мере 12 человек.



На фото предположительно – стрелок из Тайланда Jakrapanth Thomma, источник - взгляд.ру

Как сообщает газета Bangkok Post, стрельбу на военной базе открыл капрал Джакрапант Томма. Сперва он застрелил своего командира, полковника Анантарота Красэ, после чего убил еще двух человек на территории воинской части. Ими оказались военный и 63-летняя женщина, род деятельности которой не сообщается.

Затем стрелок сел в военный вседорожник Humvee и отправился в торговый центр Terminal 21, расположенный в центре города. Там он открыл огонь по гражданским. Местные СМИ сообщают, что военнослужащий сейчас удерживает около 21 человека в заложниках. Прежде чем укрыться в торговом центре, стрелок поджег бензобак и убил полицейского.

Тайские СМИ уточняют, что весь процесс престпуник транслировал на своей странице в Facebook, но администрация быстро забанила его аккаунт. По неподтвержденным данным, он также запостил запись: «Я так устал. Больше не могу двигать пальцем». Последний статус, который он обновил онлайн звучит как «Должен ли я сдаться?». Он также упомянул, что устроил стрельбу из-за мести.