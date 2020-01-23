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Миф о вреде кофе опровергли

При умеренном употреблении кофе никакого вреда организму взрослого здорового человека не принесет, никаких токсинов этот напиток не содержит, опровергла популярный миф в интервью радио Sputnik агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова, пишет Лента.ру.



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Кроме того, она рассказала, что калорийность чашки кофе без сахара, молока и других добавок практически равно нулю. При этом ощущение прилива энергии достигается лишь благодаря воздействию кофеина.

Также кофе сильнее влияет на организм, чем чай. Первый напиток влияет в течение восьми часов, имеет распределенный эффект, а второй - в течение двух часов, но намного сильнее. Настоящий кофе лучше не пить детям, поскольку в период, когда идет формирование организма, могут появиться отклонения, которые проявятся в будущем.

В кофейных зернах содержатся также витамины и многие нужные организму микроэлементы. При обжарке многие полезные свойства теряются, однако сохраняются витамины группы B. «Если вы пьете кофе и едите яблоко, витамин С усвоится лучше», - отметила эксперт.

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Ранее американские и испанские ученые доказали, что кофе помогает в борьбе с ожирением. В результате исследования удалось установить, что кофеин ограничивает увеличение веса и выработку холестерина.