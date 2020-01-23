В России и мире

В квартире российского чиновника нашли подпольное казино

В Санкт-Петербурге в квартире, которая принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину, нашли подпольное казино. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По информации собеседника агентства, в ночь на субботу в квартире на Кронверкском проспекте, которая находится в собственности у Калядина, полиция провела обыски в рамках дела о сети подпольных казино. Там нашли рулетку, четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, фишки и карты.

Собеседник агентства отметил, что Калядин уже дал показания, сообщив, что квартиру сдавал в аренду и происходящим в ней не интересовался. Его причастность к незаконному игорному бизнесу устанавливается.

По версии полиции, сеть подпольных казино в Санкт-Петербурге, в которую, в том числе, входила и данная квартира чиновника, выявлена в феврале прошлого года. Управление Следственного комитета России (СКР) по региону возбудило несколько дел, которые позже были объединены.

Калядин входит в партию «Единая Россия», а также является почетным членом Петроградского района Санкт-Петербурга.