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СМИ: Число жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до 10

Число жертв беспорядков, произошедших в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, возросло до 10 человек. Об этом сообщил в воскресенье телеканал «Хабар 24».

Ранее поступала информация о том, что беспорядки, вспыхнувшие в ночь на 8 февраля, унесли жизни восьми человек. Заместитель министра здравоохранения Камалжан Надыров в субботу сообщил, что в больницах остаются 37 человек, пишет ТАСС.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Он поручил государственным органам принять срочные меры по устранению последствий инцидента, для чего была создана правительственная комиссия под председательством вице-премьера Бердибека Сапарбаева.