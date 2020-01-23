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В России и мире

Площадь в Праге решили переименовать в честь Бориса Немцова

09.02.2020 16:19|ПсковКомментариев: 4
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Мэрия Праги намерена переименовать площадь «Под каштанами», на которой расположено здание посольства России, именем Бориса Немцова. Об этом заявил мэр чешской столицы Зденек Гржиб, передает РИА Новости.

По его словам, голосование по этому вопросу состоится 24 февраля. А уже через три дня - 27 февраля, в день годовщины убийства российского политика - должна пройти официальная церемония переименования.

В июне 2019 года комиссия по топонимике Таллина отказалась принимать предложение о переименовании площади Старой Гильдии в честь Немцова. В эстонской столице заявили, что в городе уже сложилась определенная топонимическая практика, согласно которой приоритет отдается историческим названиям.

27 февраля 2018 года в Вашингтоне появилась площадь Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza). Состоящая из перекрестка площадь находится напротив главного входа в посольство России.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Российский суд признал виновными в убийстве бывшего офицера батальона МВД «Север» Заура Дадаева, Тамерлана Эскерханова, Хамзата Бахаева и братьев Анзора и Шагита Губашевых, они получили от 11 до 20 лет тюремного заключения.

По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей. Обвинение ему было предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.

Источник: Псковская Лента Новостей
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