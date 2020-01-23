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В России и мире

На премии «Оскар 2020» вручили награду за лучшую режиссерскую работу

10.02.2020 07:11|ПсковКомментариев: 0
Фото: Reuters

На 92-й церемонии вручения премии «Оскар» награду в номинации лучший режиссер получил Пон Джун Хо с фильмом «Паразиты».

Также за статуэтку в данной категории боролись Тодд Филлипс с кинолентой «Джокер», Сэм Мэндес с «1917», Мартин Скорсезе с «Ирландцем» и Квентин Тарантино с работой «Однажды в... Голливуде».

В Лос-Анджелесе в театре «Долби» огласили и победителя в номинации лучший иностранный фильм. Победителем стала работа южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». В номинации были представлены испанская картина «Боль и слава», «Тело Христово» от польского режиссера Яна Комаса, французский фильм «Отверженные», а также «Страна меда» из Македонии.

В номинации лучший полнометражный анимационный фильм на 92-й церемонии вручения премии «Оскар» победила «История игрушек 4». Кроме того, среди номинантов также были представлены «Как приручить дракона 3», «Потерянное звено», а также «Я потеряла свое тело» и «Клаус».

Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии «Оскар». В борьбе за премию также участвовали Джо Пеши и Аль Пачино, сыгравшие в фильме «Ирландец», Энтони Хопкинс, а также Том Хэнкс. Уточняется, что это первый «актерский» «Оскар» Питта, который исполнил роль в картине Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде».

Победительницей в номинации лучшая женская роль второго плана стала Лора Дерн за работу в фильме «Брачная история».В качестве других номинанток в данной категории также были представлены Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Марго Робби («Однажды в... Голливуде»), а также Кэйти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла») и Флоренс Пью («Маленькие женщины»).

Источник: Псковская Лента Новостей
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