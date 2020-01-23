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«Оскар-2020»: главную статуэтку получил фильм «Паразиты», Хоакин Феникс стал лучшим актером за роль в «Джокере»

Фильм «Паразиты» одержал победу в номинации «Лучший фильм» на 92-й церемонии вручения премии «Оскар-2020». Работа южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо стала первой лентой на иностранном языке, получившей главную награду «Оскара», сообщает Газета.ру.

Среди других номинантов в данной категории также были представлены работы «Кролик Джоджо», «Брачная история», «Однажды в... Голливуде», «1917», «Маленькие женщины», а также «Джокер», »Ford против Ferrari» и «Ирландец».

Награду в номинации лучшая мужская роль первого плана на 92-й церемонии вручения премии «Оскар» получил голливудский актер Хоакин Феникс за работу в картине «Джокер». Также за статуэтку боролись Адам Драйвер, сыгравший в «Брачной истории», исполнивший главную роль в картине «Боль и слава» Антонио Бандерас, а также актеры Джонатан Прайс («Два папы») и Леонардо ДиКаприо («Однажды в... Голливуде»).

Голливудская актриса Рене Зеллвегер стала обладательницей награды на 92-й церемонии вручения премии «Оскар 2020» за главную женскую роль в фильме «Джуди». В номинации также были представлены актриса Шарлиз Терон за роль в «Скандале», «Скарлетт Йоханссон, сыгравшая в «Брачной истории», Синтия Эрриво за работу в «Гарриет», а также исполнившая главную роль в фильме «Маленькие женщины» Сирша Ронан.