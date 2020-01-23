Из-за шторма в Эстонии остались без света более трех тысяч потребителей

Бушевавший в ночь на понедельник шторм оставил в Эстонии без электричества более 3 000 потребителей.
Больше всего пострадали Выруский (V]ru), Раплаский (Rapla), Пярнуский (Parnu) уезды и острова, сообщила энергетическая компания Elektrilevi.
Как пишет «Интерфакс», нарушено паромное сообщение материка с островом Хийумаа (Hijumaa).
Спасатели расчищают завалы от рухнувших деревьев на автомобильных дорогах, в ряде населенных пунктов.
По данным метеослужбы, южный ветер на материке достигает до 13 м/сек, порывами до 20 м/сек, на побережье и островах 12-18, порывами до 28 м/сек.
Как ожидается, ветер начнет утихать во второй половине дня понедельника.