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Из-за шторма в Эстонии остались без света более трех тысяч потребителей

Бушевавший в ночь на понедельник шторм оставил в Эстонии без электричества более 3 000 потребителей.

Больше всего пострадали Выруский (V]ru), Раплаский (Rapla), Пярнуский (Parnu) уезды и острова, сообщила энергетическая компания Elektrilevi.

Как пишет «Интерфакс», нарушено паромное сообщение материка с островом Хийумаа (Hijumaa).

Спасатели расчищают завалы от рухнувших деревьев на автомобильных дорогах, в ряде населенных пунктов.

По данным метеослужбы, южный ветер на материке достигает до 13 м/сек, порывами до 20 м/сек, на побережье и островах 12-18, порывами до 28 м/сек.

Как ожидается, ветер начнет утихать во второй половине дня понедельника.