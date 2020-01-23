В России и мире

Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло до 130

Японские специалисты выявили еще 60 случаев заражения коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа круизного судна Diamond Princess в порту Иокогама. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TBS.

Гражданство зараженных людей не уточняется, общее число заразившихся на судне достигло 130 человек.

Всего на борту лайнера находятся около 3,7 тысячи человек из 50 стран, в том числе из России. У россиян на данный момент вирус не обнаружен. Судно находится на карантине до 19 февраля.

По последним данным госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, в материковой части страны число жертв коронавируса составляет 908 человек, а заболевшими числятся более 40 тысяч человек. Кроме того, в Гонконге были зафиксированы 36 случаев заражения коронавирусом, в Макао - 10, а на Тайване - 18.