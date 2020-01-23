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В России и мире

Зюганов обвинил либеральное лобби в заговоре против фильма Тарантино

10.02.2020 18:07|ПсковКомментариев: 1

Председатель Коммунистический партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов разочарован тем, что жюри «Оскара» не присудило фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» главных наград престижной кинопремии. Об этом он сообщил в своем twitter-аккаунте.

«Удивлен,что фильм «Однажды в Голливуде» К.Тарантино не получил «Оскара» ни за лучший оригинальный сценарий, ни лучшую режиссуру, ни в номинации «фильм года». Конечно, «на вкус, на цвет товарищей нет», но, полагаю, что решение жюри политически ангажировано в пользу либерального лобби», - высказался политик.

К посту прикреплен фотоснимок, на котором лидер российских коммунистов жмет именитому режиссеру руку. Фото сделано в 200 году на Московском кинофестивале.

«Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood) - американский комедийно-драматический фильм 2019 года. Картина является совместным производством США и Великобритании. В ролях - звездный состав: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Курт Рассел, Эмиль Хирш, Маргарет Куэлли, Тимоти Олифант, Остин Батлер, Дакота Фэннинг, Брюс Дерн и Аль Пачино.

Действие фильма происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе, где бывшая звезда ТВ вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Фильм получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале, также был высоко оценен критиками и жюри многих ключевых кинофестивалей, среди которых «Золотой орел», BAFTA, «Золотой глобус», «Спутник» и «Сезар».

На кинопремии «Оскар» фильм претендовал на статуэтку сразу в нескольких номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучший актер второго плана», «Лучший оригинальный сценарий»,      «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника», «Лучший дизайн костюмов», «Лучший звук», «Лучший звуковой монтаж».

Брэд Питт получил статуэтку «Оскара» за роль второго плана в картине Квентина Тарантино. Это его первый актерский «Оскар» за всю кинокарьеру. Победу фильму принесла и номинация «Лучшая работа художника».

Теги: #кино #КПРФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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