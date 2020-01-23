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Только 8% россиян получили прибавку к зарплате в новом году

Только 8% работающих россиян получили повышение зарплаты в наступившем году. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Работа.ру», проведенное по просьбе «Известий».

Опрос работодателей показал, что 25% планируют повысить зарплаты сотрудникам. У 35% таких планов не было, 40% на момент исследования еще не определились.

По мнению экспертов, основная причина отсутствия индексаций - недостаточные темпы экономического роста. Однако некоторого улучшения ситуации можно ожидать во втором полугодии. Как рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, в первую очередь это касается работников бюджетной сферы. Многим из них индексируют зарплаты осенью.

«Известия» направили запрос в Минтруд с просьбой прокомментировать низкие показатели индексации зарплат россиян.