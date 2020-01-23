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Санкт-Петербург предложили переименовать в Конституции

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров выступил с инициативой переименовать Санкт-Петербург. По мнению парламентария, из названия города следует убрать приставку «Санкт-». Укороченное наименование «Петербург» Петров предложил закрепить в Конституции.

«Вопрос о переименовании все равно придется ставить в ближайшее десятилетие, - цитирует депутата «МК в Питере». - Лучше воспользоваться появившейся возможностью сейчас».

По мнению Петрова, сокращение названия города приведет к экономии бумаги и расходных материалов при изготовлении вывесок и объявлений.