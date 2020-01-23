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Лукашенко сравнил фейки в СМИ с химоружием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прогнозирует, что в ближайшем будущем белорусское медиаполе столкнется с нарастанием угроз.

«Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, - эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли еще будет», - сказал Лукашенко на совещании с руководителями государственных СМИ во вторник. Президента цитирует госагентство БелТА.

«Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени», - предупредил Лукашенко.

"Эта неправда, ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием. Поэтому информационное противоборство сейчас играет особую роль", - отметил он.