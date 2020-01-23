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Семейную пару обвинили в госизмене из-за свадебного фото с ФСБшником

Госизменником стать легко. Сделал случайную фотографию и не заметил, как предал родину. Семейную пару из Калининграда обвиняют в государственной измене в пользу спецслужб Латвии из-за снимка на свадьбе, пишет «МК».

Фото: соцсети

По версии следствия, Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли личность сотрудника калининградской ФСБ, который был участником торжества. Сейчас супруги находятся в СИЗО «Лефортово». В понедельник им было предъявлено обвинение в окончательной редакции. По предъявленной статье им грозит до 20 лет лишения свободы.

Директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина была арестована в июле 2018 года. Год спустя по той же статье «Госизмена» был арестован и ее муж. Суть обвинений не раскрывалась. Позже стало ясно, что «измена» зародилась во время свадьбы молодых...

Антонина и Константин познакомились в Балтийском федеральном университете им. Канта, где учились на юридическом факультете. После окончания вуза Зимина сначала работала помощником в суде, потом юристом в Пенсионном фонде. В 2014–2015 годах она увлеклась сотрудничеством с Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова. Часто ездила за рубеж на конференции, где у нее появилось много приятелей: латышей, литовцев, поляков. Среди ее друзей был и молодой парень, который также учился в университете, а после учебы дослужился в ФСБ до звания капитана.

В апреле 2015 года Антонина и Константин решили пожениться: на свадьбу пригласили друзей из фонда, приятелей-иностранцев и старого друга из БФУ. Во время торжества он активно общался с гостями, рассказывал о своей работе, раздавал визитки и охотно фотографировался с друзьями супругов. По словам Константина, никому и в голову не могло прийти, что это какое-то преступление, так как чекист не делал из своей работы никакого секрета. Фотографии и видеозаписи со свадьбы были опубликованы в соцсетях, после чего один из прибалтийских каналов показал их в своем сюжете. Следствие же посчитало, что Антонина, отправляя свадебные фотографии друзьям в Латвию, раскрыла им личность сотрудника ФСБ.

Осенью прошлого года член ОНК Москвы Евгений Еникеев сообщил, что Зимина поставлена на учет как склонная к побегу. Женщина жаловалась на систематические выговоры, которые она получает от администрации СИЗО, - вовремя не застелила кровать, хранила анестетик и тому подобное. Еникеев рассказал «МК», что видел Антонину в последний раз в октябре. «Тогда у нее были жалобы, что ее содержат в одиночной камере. Сотрудники объясняли это тем, что других женщин нет в СИЗО и ее больше не с кем было посадить. Также она отмечала, что очень плохо приходят письма. Что касается обвинений, то по закону мы не имеем права общаться на тему уголовного дела. Единственное, что она упомянула, что обвинения строятся на фотографиях с ее свадьбы. Касательно сегодняшней новости - похоже, что ФСБ старательно натягивают факты, которые имеют отношение к статье УК «Госизмена». Но даже если Антонина и рассказала друзьям и родственникам, что ее знакомый - сотрудник ФСБ, то это больше подходит под статью «разглашение гостайны», по которой наказание мягче - до 3-4 лет. А вот то, что ей вменяют сейчас, предполагает, что она целенаправленно передала эти данные сотрудникам иностранной разведки. Хотя со слов ее отца, эти люди были обычными гражданами, друзьями и родственниками - не больше».