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ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование. Служба безопасности запросила круглосуточный доступ к данным пользователей летом 2019-го, однако известно об этом стало сейчас, сообщает «Медуза» со ссылкой на одно из писем.

ФСБ направляла письма интернет-сервисам, включенным в реестр операторов распространения информации (ОРИ), среди которых «Авито», «Хабр» и Rutube. Спецслужба потребовала передать ключи для дешифровки переписки пользователей и предоставить круглосуточный доступ к IT-системам компаний.

Согласно «закону Яровой», служба может потребовать доступ к соответствующим данным у любой из компаний реестра ОРИ, который включает около 200 компаний.

В январе новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев предложил дать сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, онлайн-доступ к личным данным россиян. Речь шла об онлайн-доступе к госданным, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов. Полный переход на систему намерены осуществить к 2024 году.

Также Шадаев заявлял, что расширение полномочий сотрудников МВД, ФСБ и других ведомств, ведущих оперативно-разыскную деятельность, при доступе к данным жителей страны не обсуждается и не предполагается.