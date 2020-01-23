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В России и мире

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

12.02.2020 07:10|ПсковКомментариев: 0

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование. Служба безопасности запросила круглосуточный доступ к данным пользователей летом 2019-го, однако известно об этом стало сейчас, сообщает «Медуза» со ссылкой на одно из писем.

ФСБ направляла письма интернет-сервисам, включенным в реестр операторов распространения информации (ОРИ), среди которых «Авито», «Хабр» и Rutube. Спецслужба потребовала передать ключи для дешифровки переписки пользователей и предоставить круглосуточный доступ к IT-системам компаний.

Согласно «закону Яровой», служба может потребовать доступ к соответствующим данным у любой из компаний реестра ОРИ, который включает около 200 компаний.

В январе новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев предложил дать сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, онлайн-доступ к личным данным россиян. Речь шла об онлайн-доступе к госданным, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов. Полный переход на систему намерены осуществить к 2024 году.

Также Шадаев заявлял, что расширение полномочий сотрудников МВД, ФСБ и других ведомств, ведущих оперативно-разыскную деятельность, при доступе к данным жителей страны не обсуждается и не предполагается.

Источник: Псковская Лента Новостей
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