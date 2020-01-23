Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Мельница» в Пскове
Группа BrainStorm в Пскове
Дима Билан снова в БКЗ!
Роман с мебелью: «12 стульев»
В чем гулять в конце зимы?
Нескучный февраль в «Покровском»
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гражданская пресса в 2019
 
 
 
ещё В России и мире 23.01.2020 14:491 Герман Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка 12.02.2020 12:340 Мошенники продали 640 тысяч несуществующих масок на 10 миллионов рублей 12.02.2020 07:423 Эксперты рассказали, как производители сосисок обманывают покупателей 12.02.2020 07:100 ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян 11.02.2020 19:364 Семейную пару обвинили в госизмене из-за свадебного фото с ФСБшником 11.02.2020 15:5315 Зюганов: КПРФ не против бога в Конституции
 
 
 
Самое популярное 10.02.2020 09:497 В Пскове ветер повалил памятный знак рядом с церковью Косьмы и Дамиана. ФОТО и ВИДЕО 11.02.2020 09:229 Россиянин, эвакуированный из китайского Уханя, после карантина приедет в Псков 11.02.2020 10:077 В Пскове перекроют участок улицы Леона Поземского в связи с ее реконструкцией 10.02.2020 15:0113 Телеведущая расхохоталась после слов о повышении соцвыплат в России 12.02.2020 08:209 Псковский городской суд сегодня вынесет приговор экс-вице-губернатору Кузнецову, обвиняемому во взятке
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Мошенники продали 640 тысяч несуществующих масок на 10 миллионов рублей

12.02.2020 12:34|ПсковКомментариев: 0

Мошенники продали 640 тысяч несуществующих масок на 10 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщается, жулики из Москвы открыли новую золотую жилу - защиту от китайской заразы. Первой их жертвой стал директор одного из столичных «Макдоналдсов». Мужчина хотел сэкономить, зашел на «Авито» и нашел маски по 1,5 рубля за штуку, в итоге он закупился на 144 тысячи рублей.

А вот владелец одной из фармацевтической компании потратил сразу 10 миллионов рублей. Еще один клиент закупился на 100 тысяч рублей.

Но в результате товар покупатели не получили.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 1276 человек
12.02.2020, 12:470 10 улиц Пскова будут названы в честь выдающихся личностей 12.02.2020, 12:360 В России предлагают обязать СМИ и операторов связи оповещать о чрезвычайных ситуациях 12.02.2020, 12:340 Мошенники продали 640 тысяч несуществующих масок на 10 миллионов рублей 12.02.2020, 12:320 Три бюста героев-десантников установят в Пскове
12.02.2020, 12:171 Псковский Росреестр: за период действия уведомительного порядка строительства жилых и садовых домов принято около 2 тысяч заявлений 12.02.2020, 12:075 В Госдуме предлагают оплачивать дорогу поступающим в российские вузы талантливым иностранцам 12.02.2020, 12:040 Руководитель центра «Высокий стиль» оценит Сретенский бал в Пскове 12.02.2020, 11:540 О работе и планах ЛДПР расскажет региональный координатор партии Артем Васильев
12.02.2020, 11:481 «Россельхозбанк» в суде отказался от претензий к Олегу Брячаку 12.02.2020, 11:420 Завод промгазов за 2 миллиарда рублей планируют построить в ОЭЗ «Моглино» 12.02.2020, 11:302 Псковича будут судить из избиение соседа по даче 12.02.2020, 11:283 Реформа ТКО наоборот: куда и почему в Пскове исчезают сетки для сбора мусора?
12.02.2020, 11:214 Перемены в российской политике - мнение экс-губернатора Михайлова 12.02.2020, 11:000 Житель Псковского района погасил долг, из-за которого не смог продать землю 12.02.2020, 11:000 Мамба добавила новую функцию: теперь искать партнера можно по тегам 12.02.2020, 10:460 Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Острове
12.02.2020, 10:441 Похитителя кофе задержали росгвардейцы в Пскове 12.02.2020, 10:432 Опрос: Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза 12.02.2020, 10:380 Пропавшего без вести работника пилорамы разыскивает полиция Пскова 12.02.2020, 10:2919 Депутаты Лев Шлосберг и Артур Гайдук внесли в Псковское областное Собрание поправки партии «Яблоко» к Конституции России
12.02.2020, 10:040 Пыталовский соцработник вернет в бюджет незаконно полученную субсидию на жилье в размере 930 тысяч рублей 12.02.2020, 10:000 На свидание с долгожданным Škoda Karoq приглашают псковичей 12.02.2020, 09:570 Двух овчарок из Германии не пропустили через границу в Псковской области 12.02.2020, 09:560 День подразделений госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отмечается 12 февраля
12.02.2020, 09:310 После вмешательства прокуратуры погорелице в Острове предоставили жилье 12.02.2020, 09:290 В марте в Изборске и Печорах пройдет II Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» 12.02.2020, 09:120 Белорусские десантники прибыли в Псков для участия в совместном учении 12.02.2020, 08:520 Нетрезвый водитель «Фольксвагена» врезался в дерево в Красногородском районе
12.02.2020, 08:490 В Себеже замыкание в электрокотле привело к пожару 12.02.2020, 08:460 Подъезды к женской консультации в Пскове отремонтируют при строительстве улицы 12.02.2020, 08:410 В псковских банях планируют оставить существующие льготы 12.02.2020, 08:370 Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ
12.02.2020, 08:350 Минтранс предлагает запретить убийцам и насильникам работать в такси 12.02.2020, 08:340 Городские власти помогут коллективу «Рио-Рита» найти помещение для занятий ансамбля на время реконструкции «Таблетки» 12.02.2020, 08:231 Россияне смогут оплатить банковской картой льготный проезд 12.02.2020, 08:209 Псковский городской суд сегодня вынесет приговор экс-вице-губернатору Кузнецову, обвиняемому во взятке
12.02.2020, 07:562 Интерактив: Объясните детям 12.02.2020, 07:423 Эксперты рассказали, как производители сосисок обманывают покупателей 12.02.2020, 07:300 Псковская область входит в топ-35 самых недорогих регионов для оздоровительного отдыха 12.02.2020, 07:100 ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
11.02.2020, 23:241 Кандидат на пост главы Печорского района от ЛДПР подал документы в ТИК 11.02.2020, 23:010 Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек в порховской деревне Подсевы 11.02.2020, 22:480 Самозанятость с 14 лет родители не одобряют 11.02.2020, 22:370 Организацию горячего питания в малокомплектных школах обсудили в администрации Псковской области
11.02.2020, 22:231 В парке культуры и отдыха Великих Лук появится новое 45-метровое колесо обозрения 11.02.2020, 22:129 250 млн рублей президентского гранта направят на проект исторического парка «Россия - моя история» в Пскове 11.02.2020, 22:067 Интерактив: Полюбуйтесь дорогой у «Маяка» 11.02.2020, 21:525 Геннадий Ранцев покидает пост заместителя главы администрации Псковского района
11.02.2020, 21:462 Россияне все чаще выбирают квартиры-студии 11.02.2020, 21:381 Беременную женщину сбили на парковке возле гостиницы в Великих Луках 11.02.2020, 21:310 Ростуризм рекомендует турфирмам усилить информирование о правилах безопасности на отдыхе 11.02.2020, 21:150 Петр Крупеня поблагодарил за достойное воспитание родителей и учителей Ивана Степанова, спасшего тонущего ребенка
11.02.2020, 21:030 В Псковской области состоялся отборочный этап чемпионата России по практической стрельбе среди сотрудников отделов спецназа 11.02.2020, 21:012 Оксана Федорова в новой книге научит женщин быть успешными 11.02.2020, 20:310 Трупы мужчины и женщины с резаными ранами нашли в доме в порховской деревне Подсевы 11.02.2020, 20:280 Определены все участники детского футбольного марафона «Чернево 2020»
11.02.2020, 20:160 «Михайловское» приглашает отгулять масленицу у бугровского мельника 11.02.2020, 20:140 Сотрудники архива храма Александра Невского представили псковичам уникальные документы памяти 6-й роты 11.02.2020, 19:562 Минэкономразвития предлагает собирать биометрию через МФЦ 11.02.2020, 19:440 Срок в колонии строгого режима получил пскович, решивший пьяным покататься на машине знакомого
11.02.2020, 19:364 Семейную пару обвинили в госизмене из-за свадебного фото с ФСБшником 11.02.2020, 19:310 В Госдуме предложили оставить в очереди на жилье супругов старше 35 лет 11.02.2020, 19:240 Первый официальный чемпионат и первенство по брейкингу Псковской области пройдут 16 февраля 11.02.2020, 19:135 Начальник ГИБДД Пскова о пьяных водителях: Мы продолжим их ловить - и все
11.02.2020, 18:570 12 февраля в Пскове пройдет ярмарка вакансий 11.02.2020, 18:440 Два года условно, если будет лечиться у нарколога, получил житель Псковского района за кражу 11.02.2020, 18:250 «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, касающиеся использования маткапитала 11.02.2020, 18:120 Пскович просит изменить режим работы светофора на перекрестке Труда - Звездная, увеличив время для поворота налево
11.02.2020, 18:020 Небольшие осадки прогнозируют завтра в Псковской области 11.02.2020, 17:490 С начала года проверено почти 500 точек доступа Wi-Fi в общественных местах СЗФО 11.02.2020, 17:424 Возле «Максимуса» установят знаки «Способ парковки» 11.02.2020, 17:390 Передача символа Эстафеты Победы псковским пограничникам пройдет на Кургане Дружбы
11.02.2020, 17:320 Житель Торошино оскорбился обвинением в нарушении «питейного этикета» и решил зарезать собутыльника 11.02.2020, 17:290 Светофор установят на пешеходном переходе у дома на Ипподромной, 127 11.02.2020, 17:240 В Псковской области площадь лесовосстановления в 2019 году составила почти 4,6 тыс. га 11.02.2020, 17:180 32-летний мужчина на «девяносто девятой» врезался в дерево в Великолукском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.