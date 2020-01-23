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Мошенники продали 640 тысяч несуществующих масок на 10 миллионов рублей

Мошенники продали 640 тысяч несуществующих масок на 10 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщается, жулики из Москвы открыли новую золотую жилу - защиту от китайской заразы. Первой их жертвой стал директор одного из столичных «Макдоналдсов». Мужчина хотел сэкономить, зашел на «Авито» и нашел маски по 1,5 рубля за штуку, в итоге он закупился на 144 тысячи рублей.

А вот владелец одной из фармацевтической компании потратил сразу 10 миллионов рублей. Еще один клиент закупился на 100 тысяч рублей.

Но в результате товар покупатели не получили.