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В России могут отменить требование документов о прописке для получения маткапитала

Минтруд России планирует упростить процедуру подачи заявлений на материнский капитал, отменив требование справки о месте регистрации гражданина. Об этом сообщил сегодня, 12 февраля, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, пишет ТАСС.

«С учетом того, что материнский капитал является экстерриториальным, мы зачем-то требуем от гражданина справку о месте регистрации. То есть нам достаточно определить, является ли гражданин гражданином Российской Федерации для предоставления ему такой услуги», - отметил он.

При этом министр отметил, что документы о регистрации гражданина будут нужны, когда он захочет воспользоваться средствами материнского капитала.

Антон Котяков также пояснил, что пособия на ребенка 3-7 лет будут предоставляться по заявлению, а материнский капитал - на основании записи о рождении ребенка в органах ЗАГС. В 2020 году пособие на ребенка от 3 до 7 лет смогут получить семьи, в которых среднедушевой доход составляет менее одного прожиточного минимума.

Кроме того, Антон Котяков в ходе заседания комитета отметил, что обеспечение этой выплаты на основе одного заявления должно быть реализовано во всех субъектах. Для этого необходимо реализовать электронное взаимодействие органов социальной защиты субъекта РФ с территориальными органами, которые предоставляют необходимую информацию.