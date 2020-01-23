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Пенсионный фонд подал в суд на Елену Ваенгу

Пенсионный фонд подал в суд на Елену Ваенгу. Вопросы возникли к ее компании «Ваенга Мьюзик», сообщает Telegram-канал Mash.

Канал уточняет, что ПРФ обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. «Оказывается, Елена Ваенга вовремя не внесла данные по отчетности. Из решения видно, что пару месяцев (в январе и мае 2017) она задержалась со сроками. А потом забыла рассказать о стаже своих сотрудников в 2018», - пишет Mash.

Суд встал на сторону Пенсионного фонда - Елена теперь должна 12 тысяч рублей штрафа (в бюджет ПФР) и еще тысячу рублей госпошлины.