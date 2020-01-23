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Экс-глава УФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виктор Свиридов покончил с собой в зале суда. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 12 февраля.

Источник: «Известия»/Константин Кокошкин

Виктор Свиридов свел счеты с жизнью после оглашения приговора, когда его собирались взять под стражу. По неподтвержденным данным, ему удалось пронести с собой пистолет.

Ранее корреспонденту РБК Свиридов заявил, что страдает от неизлечимого онкологического заболевания.

Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у замдиректора ФСИН Александра Сапожникова, до вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде. Заседание проходило в Чертановском районном суде Москвы.

Ранее Свиридов возглавлял во ФСИН транспортное управление, но уволился с должности более пяти лет назад, пишет ТАСС.