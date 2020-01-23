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Александр Жаров стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Александр Жаров стал кандидатом на пост гендиректора «Газпром-Медиа холдинга», ставший вакантным после перехода Дмитрия Чернышенко в правительство. Место самого Жарова может занять Андрей Липов из администрации президента. О том, что глава Роскомнадзора Александр Жаров стал одним из претендентов на пост главы АО «Газпром-Медиа холдинг», РБК рассказали несколько источников.



«Александр Жаров находится в списке кандидатов на место руководителя «Газпром-Медиа». У Жарова хорошие отношения с бывшим руководителем этой структуры Дмитрием Чернышенко», — рассказал собеседник РБК, близкий к ведомству. Источник РБК в Кремле подтверждает, что Жаров рассматривается на место главы «Газпром-Медиа», но финального решения пока нет.



Определен уже и кандидат на место Жарова. По словам источника РБК, близкого к ведомству, им может стать Андрей Липов, который сейчас является начальником управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Эту информацию также подтвердил собеседник РБК, близкий к правительству.



Представитель Роскомнадзора отказался от комментариев. Представитель «Газпром-Медиа» не ответил на момент публикации на вопрос о возможном приходе Жарова на место гендиректора холдинга.



15 января правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, который значительно обновил состав правительства. В частности, одним из новых вице-премьеров стал пришедший с поста гендиректора «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко. В правительстве он курирует реализацию и контроль нацпрограммы «Цифровая экономика», нацпроектов «Культура» и «Демография», федерального проекта «Спорт - норма жизни», нацпроект «Демография», а также осуществляет координацию Минкультуры, Минспорта, Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, Роспечати, Ростуризма и др.



Указы о назначении вице-премьеров и министров в новом правительстве были опубликованы 21 января, но документов о назначении глав федеральных служб, в том числе Роскомнадзора, пока нет.