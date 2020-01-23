В России и мире

Путин одобрил идею прописать в Конституции ответственное обращение с животными

Нормы о бережном отношении к окружающей среде и об ответственном обращении с животными могут войти в Основной закон. Как пишет «Российская газета», такое предложение спортсмена-паралимпийца Сергея Бурлакова поддержал президент России Владимир Путин, на встрече с рабочей группой по подготовке предложений по внесению поправок в Конституцию.

Источник: Михаил Метцель/ТАСС

«Спасибо за идею, хорошая. Сама идея охраны природы становится центральной в современном мире, в нашей стране, в частности», - оценил Владимир Путин. «Надо подумать, как это прописать и где сделать», - добавил он.

Бурлаков говорил о важности воспитания толерантного отношения к животным и природе. «Предлагаем дополнить Основной закон положением не только о праве людей на благоприятную окружающую среду, но и пунктом о сохранении живого природного ресурса страны и об ответственном отношении к животным», - заявил он.