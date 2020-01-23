Президент России Владимир Путин уволил губернатора Калужской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Как пишет портал «РБК», соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Анатолий Артамонов. Источник: Владислав Шатило / «РБК»
«Принять отставку губернатора Калужской области Артамонова А.Д. по собственному желанию», - говорится в документе.
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владислав Шапша, занимавший до сих пор пост главы администрации города Обнинска (Калужская область).
Шапша родился в Обнинске в 1972 году, окончил Обнинский институт атомной энергетики и Государственный университет управления. В 2006 году стал управляющим делами главы администрации Обнинска, затем его заместителем, а в сентябре 2015 года возглавил администрацию Обнинска.
Артамонов, которому сейчас 67 лет, был впервые избран губернатором Калужской области в ноябре 2000 года, в 2004 году был переизбран, а в 2005 году после отмены прямых губернаторских выборов утвержден на посту главы региона законодательным собранием. В сентябре 2015 года Артамонов вновь победил на выборах.
В июле 2019 года источники РБК сообщили, что Артамонов, чьи полномочия должны были истечь в 2020 году, на новые выборы не пойдет и может уйти в отставку во время очередной ротации глав регионов.
В декабре источники РБК сообщили, что Артамонов после отставки перейдет в Совет Федерации. В январе 2020 года стало известно, что сенатор Юрий Волков, представляющий в верхней палате парламента администрацию Калужской области, подал заявление о досрочном сложении полномочий.
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