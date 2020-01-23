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Голосование по поправкам в Конституцию председатель ЦИК РФ сопоставила по стоимости с выборами президента

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова озвучила возможную стоимость голосования по поправкам в Конституцию. Об этом пишет портал «Ведомости».

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

«Бюджет общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть сопоставим со стоимостью президентских выборов», - заявила «Ведомостям» председатель ЦИК Элла Памфилова. Кампания по выборам президента, согласно отчету ЦИК, обошлась более чем в 14 миллиардов рублей. «Хотя уже понятно, что общероссийское голосование будет проходить в сокращенном виде - без таких этапов, как сбор подписей или регистрация кандидатов, но следует учитывать необходимость донести до избирателя объемное содержание поправок всеми доступными способами», - объяснила Памфилова. Формулировка вопросов голосования - это прерогатива законодателя, но по количеству обсуждаемых поправок уже понятно, что все они в бюллетень не попадут, уточнила она. Поэтому следует использовать мобильное приложение и другие возможные способы информирования россиян - потенциальных участников голосования в стране (в общей сложности около 108,5 миллиона человек). Что касается вопросов агитации за поправки в Конституцию или против, то «мое предложение - не регламентировать агитацию, иначе мы завязнем в бюрократических процедурах», сказала председатель ЦИК. Но это пока только предложение, окончательное решение за законодателем.

По мнению Памфиловой, оптимальная дата проведения голосования по поправкам - в апреле. «С одной стороны, это время позволяет к нему подготовиться, а с другой - не затягивать с проведением, поскольку в сентябре будет единый день голосования и смешать обе кампании невозможно, - считает она. - По масштабу они обе крупные, но по характеру принципиально различаются. Между ними должна быть пауза и возможность подготовиться к следующей кампании». По словам председателя ЦИК, распоряжения президента, которое он на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию обещал подписать в ближайшие дни, «вполне достаточно» для того, чтобы ЦИК мог начать подготовку к общероссийскому голосованию.

Ранее на встрече с членами рабочей группы президент Владимир Путин сказал, что голосование необходимо провести в будний день и сделать его выходным. При этом он призвал правительство не делать день голосования выходным за счет «каких-нибудь праздников – первомайских или новогодних». Президент также отметил, что невозможно включить в Конституцию все предложения, полученные рабочей группой. По его словам, их более 500. Однако попасть «под сукно» они также не должны, отметил Путин. Он предложил направить одну группу предложений для проработки в Госдуму и Совет Федерации, вторую - в регионы и муниципалитеты, а третью – в правительство.

Напомним, Госдума 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. Проект закона был внесен на рассмотрение президентом. Он предусматривает расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. Порядок проведения общероссийского голосования будет прописан ко второму чтению, которое должно состояться в феврале.