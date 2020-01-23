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В России и мире

Панкратов-Черный возмутился пенсией в 44 тысячи рублей

14.02.2020 09:00|ПсковКомментариев: 5

Звезда фильмов «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх» актер Александр Панкратов-Черный поддержал своих коллег и назвал размер пенсии, пишет «МК».

Фото: Наталия Губернаторова

По словам Панкратова-Черного, он получает пенсию в 14 тыс. 860 рублей и московскую надбавку для народных артистов в 30 тыс. рублей. Таким образом пенсионные выплаты актера составляют 44 тыс. рублей.

«Денег, конечно, немного. На еду хватает, а вот на развлечения уже нет», - пожаловался актер. Он добавил, что на такие деньги будет проблемно съездить отдохнуть на море.

Также актер возмутился тем, что очень много платить за квартиру и в результате денег остается совсем мало.

«Это просто грабеж. Говорят кругом - поднять культуру. Работники культуры в нищете живут», - высказал свое мнение Панкратов-Черный. Он предложил представить, как живут артисты в провинции, получающие зарплату по 9-11 тыс. рублей и имеющие семью и детей.

70-летний артист также рассказал про общение с артистом из театра Суздаля. Тот поведал ему, что получает 9 тыс., но спасается тем, что выращивает на огороде картошку.

«А если бы не было огорода? Это с ума сойти», - сказал Панкратов-Черный.

Источник: Псковская Лента Новостей
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