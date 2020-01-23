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Учитель потерял работу после прочтения стихотворения Есенина

Учитель из Санкт-Петербурга Алексей Никитин эмоционально прочитал перед классом «Исповедь хулигана» с нелитературным словом. После этого, по некоторым данным, его уволили, передает РИА «Новости».

Известно, что учитель с выражением прочитал стихотворение, в котором было употреблено разговорное слово. Это выступление засняли на видео, которое вызвало неоднозначные реакции. После этого СМИ писали, что учителю под гнетом школьной администрации уволился.

Как отмечает Газета.ру, в городском комитете по образованию пообещали проверить данные об увольнении Никитина.